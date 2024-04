Endless Love, le anticipazioni di oggi (lunedì 22 aprile): Kemal vuole smascherare Emir

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, lunedì 22 aprile.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Tarik non vede l'ora di andare a firmare il contratto per il nuovo negozio, ma, arrivato all'appuntamento, apprende con grande disappunto che il proprietario ci ha ripensato.

Naturalmente, Tarik ignora che è stato proprio Emir a bloccare il tutto. Onder vuole vederci chiaro in certe transazioni economiche di Emir per riconsiderare il processo. Su ordine di Emir, Tufan fa in modo che Kemal e Salih vedano il video in cui Ozan dà fuoco alla barca. Kemal immerso deciso a raccogliere prove concrete che possano finalmente smascherare il suo acerrimo rivale Emir. La recente rivelazione del matrimonio di convenienza tra Nihan e Emir, effettuato unicamente per proteggere Ozan, ha acceso una fiamma ancora più ardente nel cuore di Kemal. Determinato a far emergere la verità Kemal si immerge in un’indagine clandestina, mettendo a rischio la sua stessa sicurezza.