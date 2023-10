Lino Banfi si commuove ricordando la moglie a Ballando con le Stelle: «La ferita è ancora fresca»

Momento di grande commozione nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle. Protagonista Lino Banfi, in gara insieme alla maestra Alessandra Tripoli. Al termine del loro valzer, la scenografia di Ballando ha mostrato una foto di Lucia Zagaria, la moglie dell'attore scomparsa lo scorso 22 febbraio. Il "nonno d'Italia", vedendo il volto della donna con cui ha condiviso la vita per oltre 60 anni, è scoppiato in lacrime.

Lino Banfi a Ballando con le Stelle, il messaggio per la giuria a Domenica In: «Niente pietismi per i miei 87 anni o per la mia situazione»

Ballando con le Stelle, Lino Banfi ricorda la moglie Lucia Zagaria

A Milly Carlucci, prima del voto della giuria, Lino Banfi ha detto: «So che è un dolore che riguarda tantissime persone, ma io con lei avevo da poco festeggiato 61 anni di matrimonio, dopo 10 di fidanzamento, ci conoscevamo da ragazzini».

L'attore, con gli occhi gonfi di lacrime, ha aggiunto: «È come strapparsi un pezzo di pelle, la ferita è ancora fresca».

Banfi ha inoltre rivelato che Milly Carlucci lo «corteggiava» per Ballando da 18 anni ed era stata proprio la moglie, negli ultimi tempi, a convincerlo ad accettare. La giuria ha elogiato l'esibizione dell'attore e le sue belle parole. E il voto è stato un tripudio di 10: tutti i giurati hanno dato il massimo dei voti all'esibizione del "nonno d'Italia".