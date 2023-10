Ballando con le Stelle, Paola Perego sviene durante le prove: «Che succede?». Come sta? Milly Carlucci: «Con la cervicale le piroette sono la fine»

Paola Perego durante le prove delle varie coreografie per Ballando con le Stelle, pare abbia avuto un mancamento: ecco come sta oggi. La giuria del talent insieme a Milly Carlucci ospiti oggi a Domenica In con Mara Venier. Durante la puntata di oggi, domenica 15 ottobre, "Zia Mara" ha presentato i singoli giurati del programma della collega e i singoli concorrenti, con le loro storie e fragilità.

Paola Perego svenuta durante le prove di Ballando

Paola Perego è una dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda a partire da sabato 21 ottobre su Rai 1 alle 21.30. La conduttrice, insieme ad un cast eccezionale che vede personaggi quali, Teo Mammucari, Wanda Nara, Lino Banfi si è dedicata con dedizione alle prove di ballo. Ma qualcosa pare sia andato storto. «Con mooooolta fatica, ma la prima settimana l’abbiamo portata a casa per il 21 sarò pronta promesso», ha scritto la conduttrice sui social.

Come sta

Paola Perego, infatti, pare abbia avuto un mancamento. Durante la videoclip di presentazione in studio a Domenica In, la conduttrice intenta nelle prove è quasi svenuta. Prontamente sorretta dal suo compagno di ballo Angelo Madonia si è ripresa in poco tempo.

A rivelare come sta oggi è stata Milly Carlucci che ha detto: «Paola sta bene. Basta un po' di cervicale e quando si fanno le piroette è la fine», ha concluso sorridendo la conduttrice di Ballando, rasserenando i fan della trasmissione.