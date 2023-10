Ballando con le Stelle, la nuova edizione sabato 21 ottobre: da Ricky Tognazzi a Simona Ventura, ecco il cast completo

Da sabato 21 ottobre, a partire dalle 20.35, torna su Rai1 “Ballando con le stelle”, attualmente il varietà più longevo della Rai, che quest’anno diventa maggiorenne giungendo alla 18esima edizione. E oggi, alla conferenza stampa di presentazione del programma, la padrona di casa Milly Carlucci, insieme al fidato Paolo Belli, ha presentato il supercast di personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e che la conduttrice ha definito: “fantasmagorico”.

Il cast

Scenderanno in pista Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Teo Mammuccari, Simona Ventura insieme al compagno Giovanni Terzi (prima coppia nella vita in gara nella storia del programma), Paola Perego, Carlotta Mantovan, il giornalista Antonio Caprarica, Sarah Croce, Lorenzo Tano e la showgirl Wanda Nara. Ad alzare le palette in veste di giurati saranno nuovamente Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Confermata anche la presenza fissa di Alberto Matano e della giuria popolare formata da Rossella Erra e gli ex maestri Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

L'evoluzione del programma



Ripercorrendo l’evoluzione del programma, dal lontano 2005, la conduttrice sottolinea: “La svolta è stata quella di inserire le storie dei nostri protagonisti. Ogni concorrente ha un vissuto importante e sono racconti efficaci che creano partecipazione”. E sul bacino di pubblico che lo show è in grado di accogliere interviene Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento di Prime Time: “Raccoglie target straordinari: uomini, donne, giovani e meno giovani, persone del nord, del sud, istruiti o meno istruiti. Rientra appieno nella missione del servizio pubblico”.

Per festeggiare il 18esimo compleanno, “Ballando con le stelle” diventa ancor più universale e con la volontà di stare al passo con i tempi decide di aprirsi al sociale.

Ballerini per una notte

Ad esibirsi come ballerino per una notte nella prima puntata sarà Andrea Antonello, ragazzo autistico di trent’anni, che si esibirà con la ballerina Laura Faccio e sarà accompagnato dal padre Franco sulle note di “Vent’anni” di Massimo Ranieri. La presenza di Antonello servirà a sensibilizzare i telespettatori sul tema dell’autismo, parlandone e discutendo dei problemi e delle mancanze che l’Italia ha nei confronti delle famiglie di chi soffre di questo disturbo.

Milly Carlucci ha smentito la presenza dei ballerini per una notte Fabrizio Corona e Barbara D’Urso, lasciando però intendere che sarà un’edizione che stupirà: “Quali tematiche affronteremo oltre l’autismo? Vogliamo mantenere la sorpresa”.

Inoltre, non è passata inosservata l’età avanzata di alcuni concorrenti, ma partono subito gli scongiuri circa i possibili infortuni sulla pista da ballo, in primis da parte della Carlucci: “Facciamo le corna! Qui la parola infortunio non esiste”.

A dire la sua è anche Lino Banfi, corteggiato dalla conduttrice per 18 anni, che dall’alto dei suoi 87 anni (età che lo rende il partecipante più anziano) interviene ironicamente: “L’età bisogna sapersela portare. La buona volontà di far fruttare gli alberi che hai cresciuto c’è. Se poi questi frutti cascano e si rompono, pazienza!”.