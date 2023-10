Domenica In, la “rivelazione” della giuria di Ballando con le Stelle: «Aspettiamo i Maneskin»

Maneskin a Ballando con le Stelle? La bomba è sganciata tra le risate a Domenica In. La giuria del talent ospite in studio da Mara Venier presenta il cast al completo: Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Lino Banfi, Wanda Nara, Teo Mammucari, Ricky Tognazzi, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Rosanna Lambertucci, Sara Croce e Lorenzo Tano.

Lino Banfi a Ballando con le Stelle, il messaggio per la giuria a Domenica In: «Niente pietismi per i miei 87 anni o per la mia situazione»

Domenica In, la giuria di Ballando ospite in studio

Spazio poi anche agli ospiti speciali. Milly Carlucci, che sa le sue capacità da presuaditrice, dice: «Anche chi ha detto no verrà, ho il libricino nero di chi ha detto no». E così è stato ad esempio per Lino Banfi che dopo 18 anni di corte ha ceduto alle "aance" della conduttrice e questo anno scende in pista a 87 anni. Le parole di Milly prima del lancio di un video fanno scoppiare una risata in studio e Fabio Canino dice: «Pensa stiamo aspettando i Maneskin».

Zia Mara dice solo: «Magari, magari». E anche noi.