Harry e Meghan stanno per lasciarsi per sempre. Traballa il rapporto (anche lavorativo) dopo la rottura dell'accordo da 20 milioni di dollari con Spotify

Una villa in California da 14 milioni di dollari e un accordo con Spotify, da 20 milioni di dollari, andato a monte. Pressioni finanziarie e pressioni mediatiche. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero ai ferri corti. In verità, “lunghi” visto che si starebbero separando in continenti diversi.

SPOTIFY

Il motivo scatenante, secondo alcuni giornali inglesi che hanno riportato la notizia, sarebbe finanziario.

LA VILLA IN CALIFORNIA

PageSix racconta inoltre che la “tremenda pressione finanziaria cui è sottoposta la coppia” non sarebbe dovuta soltanto dal mantenimento della royal villa e dallo sfarzoso stile di vita in California, ma anche “dagli enormi costi di sicurezza”. “Un considerevole stress, che unito ai loro problemi più intimi, avrebbe trasformato la loro relazione in un inferno”. E quindi, per evitare il peggio avrebbero deciso di prendersi del tempo lontano, uno in un continente, uno in un altro, sperando che la lontananza li possa aiutare a trovare, se non i soldi, almeno un briciolo di serenità per andare avanti”.

L'INFORMATORE ANONIMO

Un caso, confuso da dichiarazioni e smentite. Compresa quella di un informatore anonimo che avrebbe spifferato a Deuxmoi che “la loro villa a Montecito sarebbe già stata venduta”. Harry nel frattempo sta partendo per l’Africa. Secondo la versione ufficiale il principe sarebbe al lavoro a un documentario di Netflix. Un nuovo impegno visto che si è interrotto bruscamente, l’accordo con Spotify, del valore di 20 milioni di dollari, il mese scorso, prima che il loro podcast “Archetypes” proseguisse per una nuova stagione: dopo solo 12 episodi è stato troppo basso il riscontro da parte del pubblico. Un tracollo che li avrebbe portati a una riflessione più ampia sulla loro collaborazione professionale, e di conseguenza sul loro matrimonio.

DONALD TRUMP

Uno dei motivi del “naufragio” lavorativo sarebbe la mancanza assoluta di buone idee: Harry avrebbe proposto interviste a Donald Trump, Mark Zuckerberg, Vladimir Putin e Papa Francesco, lasciando i dirigenti a dir poco “perplessi”. Si vocifera addirittura che il podcaster sportivo Bill Simmons - uno dei dirigenti più anziani di Spotify - avrebbe definito il principe e l’ex attrice “truffatori di merda” dopo la rottura dell’accordo. Le voci sulla bufera che ha travolto la coppia hanno iniziato a gonfiarsi a maggio, quando il The Sun scrisse che il principe Harry, 38 anni, aveva una seconda residenza in un hotel di lusso vicino alla casa di Montecito, per poter stare da solo nei momenti di crisi.

HOLLYWOOD

Stando a RadarOnline i duchi di Sussex avrebbero bisogno di «prendersi del tempo lontani», per guarire e ricostruire il loro legame. «Stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry non si adatta al mondo dorato ma superficiale di Hollywood», ha riferito una fonte al sito, sottolineando che il principe spera di «ritrovare se stesso». In attesa di ritrovarsi, devono, così si mormora, ridimensionare villa e spese, anche perché il loro marchio ha subito diversi colpi. Secondo la commentatrice reale Kinsey Schofield, il marchio dei duchi sarebbe ormai «macchiato». Nel frattempo la serie Harry & Meghan non ha ricevuto candidature agli Emmy. E chissà se proprio le voci di un divorzio potrebbero rivitalizzare il mercato.