Londra, due cavalli reali seminano il panico per le vie della città: incidenti e quattro feriti

Una tranquilla mattinata dettata dallo scorrere della vita cittadina si trasforma in una scena da western all'americana dove impera il caos con incidenti e feriti. È successo ieri a Londra durante un’esercitazione del reggimento reale, dove due cavalli correndo all’impazzata per le strade della città hanno seminato il panico.

La vicenda

La causa scatenante dell’episodio pare essere la caduta dall’alto di macerie che provocando forti rumori avrebbe spaventato gli animali.

Sette in totale i cavalli che hanno rotto le fila, ma mentre tre sono stati fermati Vida, Trojan, Qaker e Tennyson – questi i nomi degli animali impazziti - si sono diretti su tutte le furie in mezzo al traffico e non senza conseguenze sia per loro che per i cittadini.

Le immagini e i filmati pubblicati da MailOnline mostrano due dei cavalli, Vida e Qaker, gravemente feriti e con grosse macchie di sangue sul corpo, evidenti soprattutto nel grigio Vida che dopo essersi scontrato con un minivan è stato operato e ora si trova sotto osservazione presso la caserma di Hyde Park. Il nero Qaker, tra i due quello che versava in condizioni più gravi, ha anche lui subito un intervento chirurgico. Tre fantini disarcionati e un ciclista investito in pieno da uno degli equini sono anch’essi vittime di un evento che il viceministro della Difesa James Cartlidge ha definito eccezionale: «Ogni giorno circa 150 cavalli fanno esercitazioni per le vie della città e non è mai successo nulla di simile», ha dichiarato, tanto che i londinesi sono abituati a veder sfilare al proprio fianco il reggimento reale. In mattinata tutti gli animali sono stati recuperati.

Un portavoce dell’esercito a MailOnline ha augurato la pronta guarigione degli animali: «Speriamo che questi cavalli si riprendano così da tornare ai loro compiti ufficiali. Ora è troppo presto per saperlo con certezza».