I musicisti reatini Valentina Gentile e Matteo Di Giuliani si sono esibiti a Londra, Vienna e Amsterdam

RIETI - Da Londra a Vienna, passando per Amsterdam. E’ questo il percorso che hanno fatto lo scorso mese i due musicisti reatini Valentina Gentile, pianista, e Matteo Di Giuliani, sassofonista. Il loro duo è attivo sul territorio e nel centro Italia da una decina d’anni e ultimamente si sta dedicando ad un repertorio contemporaneo, oltre a portare avanti ognuno la carriera didattica.

A Londra si sono esibiti al 1901 Art Club, ospiti di ArtePiano International, organizzazione legata anche al nostro territorio perché da 3 anni a questa parte è presente nel mese di Luglio a Castelnuovo di Farfa con un festival pianistico e concorso internazionale. Invece a portare il duo ad Amsterdam e poi Vienna sono stati due primi premi vinti nella categoria “Musica da Camera” del Grand Prize International Music Competition, concorso in cui Valentina Gentile si è anche guadagnata il primo premio nella categoria “Solista” per entrambe le città. Grazie a questa vittoria i due musicisti si sono esibiti in due delle più importanti e storiche sale da concerto mondiali, la Concertgebouw e la Musikverein. Da rimanere estasiati.