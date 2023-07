Il principe Harry «in preda al panico per le sue finanze»: la richiesta di una tregua al fratello William. E re Carlo ci pensa

Martedì 18 Luglio 2023, 11:35

Secondo una fonte, il principe Harry avrebbe contattato suo fratello, il principe William, per cercare una tregua dopo aver espresso preoccupazione per la situazione finanziaria sua e di Meghan. La fonte ha rivelato che Harry è in preda dal panico riguardo alle loro finanze, in particolare dopo l'abbandono del contratto da 20 milioni di sterline con Spotify. Si dice che Harry abbia cercato consigli e conforto contattando William, come riportato dal Mirror. La fonte ha dichiarato che Harry starebbe iniziando a dubitare della decisione di lasciare l'Inghilterra e avrebbe persino suggerito a Meghan di tornare a Londra e dalla famiglia reale. Harry avrebbe discusso con suo fratello la possibilità di tornare nel Regno Unito "per servire re Carlo". La fonte ha riferito che William non sapeva bene cosa dire e che re Carlo avrebbe "pensato all'offerta" di Harry. Foto: Kikapress Music: Korben

