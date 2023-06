William compie 41 anni, la tenera foto del papà Carlo. Il (difficile) compleanno del futuro re: tra voci di infedeltà e le accuse del fratello Harry

Il suo primo tour da erede al trono d'Inghilterra cominciò quando aveva appena nove mesi. William fu chiamato a svolgere il suo primo ruolo ufficiale, accompagnando i genitori in un Royal tour durato sei settimane in Australia e Nuova Zelanda – rompendo la tradizione a corte, che in occasioni simili avrebbe invece visto separare genitori e figli troppo piccoli. Da lì, il piccolo Will cominciò a capire subito quale sarebbe stato il suo posto nella Royal Family (di certo non un ruolo "di scorta" come direbbe Harry) e oggi che compie 41 anni accanto alla moglie Kate Middleton e ai figli, George, Charlotte e Louis, il principe di Galles si prepara a diventare il futuro re.

