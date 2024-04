Londra, bici elettrica prende fuoco alla stazione metro di Sutton

Un incidente preoccupante si è verificato alla stazione ferroviaria di Sutton, dove una bici elettrica ha improvvisamente preso fuoco sul binario, un episodio documentato in un video pubblicato dalla London Fire Brigade che mostra l'intensità delle fiamme e del fumo tossico bianco prodotto. Fortunatamente, in questa occasione non ci sono stati feriti, anche perché il proprietario non aveva ancora preso il suo treno. «Dopo questo incidente - riportano alla London Fire Brigade - è stato fatto un appello alle imprese e agli operatori ferroviari affinché rivedano le loro valutazioni del rischio incendi, soprattutto considerando che gli incendi di e-bike ed e-scooter rappresentano il rischio di incendio in più rapida crescita a Londra, con un incendio mediamente ogni due giorni nel 2023 e già 31 casi di incendi di e-bike registrati dall'inizio del 2024».