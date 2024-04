Victoria Beckham, dagli ospiti vip ai maxi regali: la festa esclusiva per i 50 anni dell'ex Spice Girl (costata 250 mila sterline)

Le Spice Girls si riuniscono per i 50 anni di Victoria Beckham: il video in cui ballano sulle note di “Stop” fa il giro del web. Per il suo mezzo secolo, la stilista, che è nata il 17 aprile 1974, ha organizzato il 20, un party, (costato circa 250.000 sterline) da Oswald's, club esclusivo di Mayfair, a Londra, dove si sono riuniti circa cento selezionati ospiti. Stando al Daily Mail, sarebbero state stappate bottiglie da 3.000 sterline di Château Mouton Rothschild, il Bordeaux preferito dalla festeggiata, e 500 di champagne. Ma oltre al party, c'è anche viaggio a sorpresa: con il marito, alla volta della Francia, a bordo di un jet privato per cenare, il 18, in famiglia in un ristorante stellato.

Victoria Beckham, il party per i suoi 50 anni a Londra: i balli con le Spice Girl, le 3mila bottiglie di vino. Ed esce sulle spalle del marito David

TOM CRUISE

Tra gli ospiti dell'evento londinese, Eva Longoria, Gordon Ramsay, Tom Cruise, Salma Hayek e tutte le ex Spice, Emma Bunton, Mel C, Mel B e Geri Halliwell.

IL LOOK

La festeggiata è apparsa in un lungo abito di tulle trasparente in verde menta, un modello del suo brand con gonna a sirena e un drappeggio all'altezza della vita. Emma ha optato per un tubino nero a effetto chemisier con maxi spacco, scollatura vertiginosa e polsini a contrasto, mentre Geri ha preferito il total white con un vestito contraddistinto da gonna a ruota e bustier strapless con fiocchi tagliati sul davanti. Mel B e Mel C hanno osato con i cut-out: la prima ha scelto un maxi dress rosso fuoco aperto sul décolleté, la seconda ha sfoggiato un modello nero aderentissimo con dei "graffi" sui fianchi.

LA HIT

La clip, girata in formato selfie, riprende l’ex calciatore e il gruppo mentre balla sulle note della hit della fine degli anni ’90. In pista anche il migliore amico di David, David Gardner e il suo ex compagno di squadra del Manchester United Gary Neville, con sua moglie Emma. Che il compleanno sarebbe diventato un evento era già preannunciato. «Non vedo l'ora di festeggiare con i miei amici e la mia famiglia», aveva scritto sui social, ai suoi 32 milioni di follower, Victoria Beckham pubblicando una serie di bellissimi scatti realizzati nella sua casa di Londra insieme al marito David, sposato nel 1999, e ai quattro figli: Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper. E così è stato. Assente solo la nuora Nicola, moglie del primogenito, che su Instagram ha ricondiviso una foto della famiglia riunita inviando auguri e dicendosi dispiaciuta per l'assenza.

LA TORTA

A Victoria è stata regalata un’enorme torta di compleanno. E David ha reso omaggio alla moglie con cui è sposato da quasi 25 anni con un meraviglioso discorso, seguito poi da tutti e quattro i figli che si sono alzati per parlare della madre. I fotografi hanno aspettato la fine del party: e ne è valsa la pena considerando che Victoria, verso le 2.30 di notte, è uscita letteralmente sulle spalle del marito.

COSTA AZZURRA

Ma i 50 anni sono un traguardo importante e vanno festeggiati in gran stile. E così i Beckham hanno pensato di brindare anche in Francia. Il marito David, infatti, le aveva regalato un viaggio last-minute il giorno dopo il compleanno. I due sono partiti alla volta della Costa Azzurra a bordo di un jet privato e sono stati accompagnati da un autista personale in un ristorante a Saint-Paul de Vence da 200 sterline a persona. Qui sono stati raggiunti dai quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper e dai genitori della festeggiata Jackie e Tony.

CANNES

Il luogo non è stato scelto a caso: oltre a essere tra i locali francesi più amati dalle star durante il Festival di Cannes, è così isolato da essere a prova di paparazzo. Secondo la ricostruzione di un tabloid inglese, giovedì 18 aprile, quindi il giorno dopo il compleanno, Victoria e Davis avrebbero lasciato la loro tenuta in campagna nel Cotswolds alla volta del sud della Francia a bordo di un jet privato. Destinazione, il piccolo e romantico villaggio medievale di Saint-Paul de Vence a nord di Nizza nel cuore delle Alpi marittime, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Dopo aver respirato l'aria inconfondibile della Côte d'Azur, la coppia, che il prossimo 4 luglio festeggerà i 25 anni di matrimonio, si sarebbe regalata una cena nel ristorante stellato La Colombe d'Or.

PICASSO

Il ristorante, uno dei più prestigiosi del mondo anche per la sua storia (nella Seconda Guerra Mondiale divenne rifugio di artisti come Braque, Picasso, Chagall e Renoir che presero una sorta di residenza artistica al Colombe d’Or e iniziarono a decorarlo con i loro dipinti) è uno dei più amati dalle star che lo scelgono durante i soggiorni sulla Croisette per il Festival di Cannes. E se per la maggior parte dei comuni mortali dei festeggiamenti simili potrebbero già bastare, per Victoria il viaggio improvvisato è stato solo la "prima fase" delle celebrazioni per i 50 anni.