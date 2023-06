Harry e Meghan, divorzio in vista? «I legali già al lavoro per spartire il patrimonio», le ultime indiscrezioni

La love-story dei Sussex è giunta al termine? La coppia Harry e Meghan è la più chiacchierata del momento nel mondo - in Italia il primato appartiene all'ex coppia Damiano David e Giulia Soleri. Dopo l'incidente con i paparazzi dello scorso 17 maggio, i due non si sarebbero più mostrati insieme pubblicamente. Si legge sull'ultimo numero della rivista Chi che i legali delle due parti sarebbero già al lavoro «per decidere chi si prende cosa».

Tutto il mondo ormai parla della presunta e imminente separazione dei Sussex. Il settimanale Chi porta alla ribalta l'intervista di Jennie Bond, ex corrispondente Royal per la BBC, che ha dichiarato a Ok! che «l'annuncio è solo una questione di settimane».

Secondo voci interne a Buckingham Palace, si legge inoltre, il principe sarebbe riaccolto a Corte a braccia aperte, da solo, qualora il suo matrimonio dovesse interrompersi.

L'unica voce contraria alle indiscrezioni insistenti sulla rottura è il Telegraph, sicuro che i Sussex non si separeranno perché «il loro matrimonio è il loro potere».

#harry e #meghan markle divorziano? «L'annuncio tra pochi giorni», il gossip "bomba" della stampa inglese https://t.co/2RsiwiNMuw — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 15, 2023

La giornalista Petronella Wyatt ha spiegato che oggi sarebbe più facile restare insieme per interessi, «l'opportunità ha tenuto insieme più relazioni di quella cosa folle chiamata amore».