Giulia Salemi, l'influencer dopo il Grande Fratello sbarca (a sorpresa) in Rai: ecco in quale programma sarà ospite fissa

Giulia Salemi passa in Rai. Dopo essere stata sostituita al Grande Fratello da Rebecca Staffelli, figlia del noto Valerio, l'ex inviata social del reality sarà un ospite fisso di un programma storico di Rai1. A dare per certa l'indiscrezione è Dagospia. Ma dove vedremo l'influencer? Secondo il sito di gossip l'ex gieffina farà parte del cast di Alberto Matano a La vita in diretta. Addio al tablet, Giulia nel programma del pomeriggio di rai 1 dirà la sua sui fatti del giorno.

Colpaccio di Matano che sembra stia facendo la sua "campagna acquisti" dai volti Mediaset, anzi pare peschi più che altro dal Grande Fratello.

Lunedì scoso all'esordio del programma seduta in studio c'era Sonia Bruganelli, ex moglie di paolo Bonolis e (casualità) ex opinionista del Gf. A lei il conduttore ha proposto di «tornare quando vuoi»

Ma non solo, questo sembra essere l'anno fortunato diella Salemi. La conduttrice italo persiana sarà al timone “Ex On The Beach Italia”, insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli.