Rosanna Fratello al Gf? I rumors. Chi è la cantante: età, marito, figlia, copertina Playboy e carriera

Stasera si chiuderà il cast del Grande Fratello 2023. Dopo i primi 15 concorrenti già entrati nel loft, sono pronti a varcare la porta rossa altri 6 inquilini: gli ultimi. Questa nuova edizione del reality di Canale 5 vede protagonisti vip e nip assieme, un po' un ritorno alle origini, come tanto ha sperato e (dice) voluto Alfonso Signorini. Anche se a dirla tutta i nip sono super seguiti sui social la curiosità dei telespettatori è tutta concetrata oggi su chi entrerà. Tra i possibili nomi si leggono quelli di Rosanna Fratello, Fiordaliso e Ciro Petrone. saranno davvero loro a entrare al Gf? Non ci resta che attendere le 21.30 per seguire il reality di Mediaset in diretta stasera in tv. Ma ora scopriamo insieme chi è Rosanna Fratello, la papabile concorrente.