Chiara Ferragni, la frase pungente per Fedez su Instagram? La reazione sui social divide i fan

Lunedì 29 Aprile 2024, 09:23

Chiara Ferragni non smette di stupire il suo pubblico, ogni giorno più del precedente. Poco fa la Ferragni ha riportato la frase di un post che parlava di oroscopo e di segni zodiacali. La frase sotto il Toro, ossia il segno zodiacale di Chiara, consiglia di tenere presenti solo quelle persone che ci sono "nella tempesta" che è la vita. Non quelle che fuggono alla prima occasione. Ecco perché in molti hanno ipotizzato che questa massima fosse rivolta proprio al suo (quasi) ex marito, Fedez. Tant'è che i fan si sono scatenati tra i commenti. "Chi ha orecchie per intendere in tenda e tutti gli altri in camper", è stato il commento a cui Ferragni messo la reazione con una risata. "Da mamma posso solo dire che tutto ciò che io vedo è una donna con una grande cuore. Spero veramente che tu possa ritrovare presto la serenità in te stessa! Forza Chiara!! P.S la Vitto che ti trucca è meravigliosa". Dei commenti che mostrano tutto l'affetto possibile nei confronti di Chiara Ferragni. Eppure, molti altri commenti sembrano non aver apprezzato particolarmente questi "messaggi subliminali" che Chiara starebbe inviando a Fedez. "Ricorda chi voleva essere al tuo fianco per cercare di ricostruirti, ma che è stato messo in un angolo per preferire altre persone. Scegli Fedez e licenzia D'Amato. Ricorda chi avevi al tuo fianco e ti diceva occhi aperti!". Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



