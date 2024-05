BigMama, il monologo sul palco del Primo Maggio: «Il fallimento è qualcosa di prezioso. Credere nei propri sogni salva»

«Ci dicono sempre "non mollare, non ti arrendere, devi farcela". Siamo figli di questa generazione che ha paura di non farcela. Sbagliare non è mai qualcosa di umano, la media deve essere altissima. Invece dovete ricordare che il fallimento è qualcosa di prezioso, ti fa ragionare su quanto credi nel tuo sogno, nella tua forza interiore. Io lo chiamo desiderio di rivalsa, la cosa più bella che ho». Lo ha detto dal palco del Concertone del Primo Maggio BigMama, che insieme a Noemi ed Ermal Meta sta conducendo la manifestazione. «Sapete quanti miei pezzi non sono andati bene? Quanti concerti con 15 persone ho fatto? Quante persone che mi hanno messo i piedi in testa e quanti contest ho perso? Sapete quante volte risuccederà? Spero pochi, ma succederà - ha continuato la cantante -. La passione per la musica è più forte di questi giudizi, e mi ha dato la spinta per continuare, sempre sempre sempre. Sbagliare è umano e fallire è prezioso. Ssarà la vostra ambizione che muoverà il mondo. Credere nei propri sogni salva».

Concerto Primo maggio, le pagelle dei look: Leo Gassmann assurdo (5), Bigmama Moulin rouge (7), Malika Ayane "sciura" (6)

Le parole

«La nostra generazione ha estremamente paura di "non farcela".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo circondati da un mondo che ci porta a pensare che sbagliare non sia qualcosa di umano. I voti devono essere sempre alti e quando sbagli il tuo errore viene sottolineato e quell'errore si trasforma immediatamente in un forte senso di imbarazzo. Invece dobbiamo capire che il fallimento è qualcosa di prezioso». Così Bigmama sul palco del primo maggio di Roma racconta l'importanza dei sogni e di non mollare mai. Il fallimento «ti fa ragionare su quanto effettivamente tieni al tuo sogno, ti porta avere una forza interna che è fondamentale per prenderti ciò che ti spetta. Il desiderio di rivalsa. Il mio sentimento preferito», afferma l'artista che ha elencato tutti i fallimenti che ha attraversato prima del successo. «La passione per la musica è sempre stata troppo forte. Ricordatevi che sbagliare è umano, fallire è prezioso e insegna tantissimo. Sarà la vostra ambizione a muovere il mondo. Credere nei propri sogni salva», conclude Bigmama.