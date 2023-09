Fiordaliso pronta per il Grande Fratello? Stasera la cantante entra nella casa: i rumors. Chi è: età, l'ex marito violento, i figli e la vita privata

Tra i nuovi concorrenti che entreranno stasera nella casa del Grande Fratello, le voci danno per certa anche lei: Marina Fiordaliso. Nonostante le numerose smentite i siti esperti dicono che la cantante ci sarà. L'appunttamento per scoprirlo è stasera in tv alle 21.30 per una nuova ed entusiasmante puntata del gf. Ma vediamo ora chi è Marina Fiordaliso.