Grande Fratello, le pagelle della prima serata: Signorini anche meno (4), Buonamici ridatele il Tg5 (5), Giselda urlatrice (6), Massimiliano Varrese? Scongelatelo (5)

Sono felice che il Grande Fratello si sia finalmente aperto alla gente di tutti i giorni. Era un mio sogno

Esordio tiepido per il nuovo Grande Fratello . Levati i lustrini e il trash Alfonso Signorini apre la trasmissione “rinnegando” tutto quello che ha fatto finora. «». Quindi gli ultimi anni li ha condotti dormendo, verrebbe da chiedere. Si comincia così e si capisce che le regole imposte da Pier Silvio Berlusconi sono davvero rigide e da seguire, per tutti. Così i concorrenti (non tutti) entrano nella porta rossa come se stessero entrando in una chiesa. Niente eccessi di look o di toni, a parte i decibel della voce di Giselda Torresan, che andrebbero rivisti. Tra vip, che non tutti riconoscono e nip che hanno più follower dei vip, vediamo le pagelle della prima serata del Grande Fratello.