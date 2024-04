Amadeus al Nove, cosa farà (e quanto guadagnerà)? Dal quiz pre-serale allo show musicale, cosa sappiamo

Il divorzio tra la Rai e Amadeus è ormai cosa certa e il suo passaggio al Nove è dato quasi per scontato. Resta solo da capire cosa ha in serbo il canale di Discovery per il futuro del conduttore. L'emittente avrebbe intenzione di puntare molto su di lui (una cifra che, secondo le indiscrezioni, si aggira intorno ai 100 milioni di euro), rendendolo così il suo volto di punta.

Amadeus, il post su Instagram per salutare la Rai: «Non è stata una scelta facile. Mai fatto richieste per favorire i miei familiari»

Il futuro di Amadeus

La fascia oraria che lo vedrebbe protagonista è la cosiddetta “access prime time”, quella che precede la prima serata e che gli ha già regalato ottimi risultati in Rai. Per quanto riguarda i programmi, ad attenderlo ci sarebbe innanzitutto un game show simile ai “Soliti ignoti”, se non direttamente quello.

Il contratto della Rai per i diritti del format di proprietà di Endemol, società del gruppo Banijay, sarebbe infatti in scadenza, proprio come quello del conduttore, che terminerà il 31 agosto.

La novità sarebbe però un'altra: Amadeus potrebbe diventare il mattatore di uno show musicale sul modello di “X Factor”, che andrebbe in onda in prima serata e gli permetterebbe di mettere a frutto tutta l'esperienza accumulata con il Festival di Sanremo.