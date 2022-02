Lunedì 21 Febbraio 2022, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 10:49

Un momento di gioia biancoceleste per il piccolo Alessio che nei giorni scorsi ha ricevuto una visita speciale. Quella del bomber della Lazio Ciro Immobile. Alessio vive a Sezze, ha 6 anni e lotta come un guerriero contro il peggiore dei mali. La comunità setina tifa per lui, ma il regalo più grande glielo ha fatto sua zia che ha organizzato l'incontro a sorpresa. Ciao campione, ha esclamato l'attaccante di Torre Annunziata quando è arrivato nell'abitazione del piccolo laziale. Gli occhi di Alessio si sono subito illuminati e la felicità è esplosa sui reciproci volti. I giorni passano e i desideri aumentano. La gioia di stare con il tuo giocatore preferito e più forte del dolore che provi, ha commentato su Facebook la mamma del piccolo guerriero, ringraziando l'impagabile zia per aver esaudito il sogno del suo amato Alessio. Niente è paragonabile al tuo sorriso, alla gioia che mi dai ogni giorno, si legge nel post. Sono ore difficili per la famiglia setina che vive il dolore immenso della malattia. Ma ogni secondo con Alessio è il dono più bello. E la solidarietà e la vicinanza non manca. La visita di Circo Immobile è stata una testimonianza. Un bel gesto di altruismo. Con una raccolta di fondi, organizzata da un famigliare, un ultraleggero ha bucato in questi giorni il cielo di Sezze con un messaggio dedicato al bambino. Alessio, il vero super eroe sei tu, questa la scritta su uno striscione attaccato al velivolo. Alessio, nei lunghi mesi della malattia, non si è mai perso d'animo. Ha trascorso il Natale all'ospedale Bambino Gesù, ma il sorriso non gli è certo mancato per la foto di rito con Babbo Natale e l'inseparabile mamma, così come per spegnere le candeline della torta del suo sesto compleanno. Messaggi di vicinanza ai genitori di questo piccolo guerriero inondano i social. Le frasi più belle sono tutte per lui, che in una foto pubblicata su Facebook appare con il pollice all'insù davanti al quadro con i pappagalli colorati fatto trovare in casa al suo ritorno dall'ospedale.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA