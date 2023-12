L'ultimo saluto ad Alessio, tra palloncini e applausi

Una città in lutto per l’ultimo saluto ad Alessio e la piazza centrale piena di persone, familiari, commilitoni, amici. Questa è l’immagine di stamattina che rimarrà di questa triste fine d’anno nelle menti e nei cuori di chi voleva bene al giovane allievo finanziere morto per un tragico incidente stradale all’alba di mercoledì scorso sulla provincia Santa Cecilia in località Tecchiena Castello ad Alatri. I funerali sono stati celebrati dal parroco della collegiata Santa Maria Maggiore, Don Valter e dal cappellano militare in forza alla Scuola Allievi della Finanza di Bari, dove Alessio frequentava il corso, Don Giuseppe Avolio. Presente una folta delegazione dei colleghi, futuri finanzieri, del ventitreenne con striscioni e magliette che ritraevano Alessio mentre sorride pieno di vita, ma anche il vertice di tutte le Forze dell’Ordine, dai Carabinieri ai Finanzieri, appunto e tanti amici e gente comune assieme all’amministrazione comunale. Qualche momento di tensione per alcuni malori che hanno colpito i parenti stretti di Alessio, prontamente seguiti dalla Croce Rossa e dai sanitari del 118 ed un lungo applauso con il lancio di palloncini bianchi al momento dell’uscita della bara dalla chiesa, che hanno reso il momento ancor più commovente.

