Lazio, Immobile c'è: il bomber recupera e mette nel mirino il Bologna

Non poteva mollare all’ultimo istante un lottatore come lui. Immobile stringe i denti e si allena. Come vi avevamo anticipato ieri il numero 17 oggi pomeriggio era atteso in campo con i compagni e così è stato. La Lazio può sorridere perché l’utilizzo del proprio bomber in ottica Bologna non è più utopia. Dopo una lunga analisi video (oltre mezz’ora) i biancocelesti sono scesi in campo per il solito riscaldamento diviso tra torello e rapidità. Fin da subito si è visto Immobile. L’attaccante ha svolto sia la prima parte di allenamento che le prove tattiche in gruppo. Confermate le ottime sensazioni di ieri mattina quando non sono stati ritenuti necessari neanche gli accertamenti nella clinica Paideia per approfondire il dolore alla caviglia destra.

Lazio, le probabili scelte di Sarri contro il Bologna

Sarri recupera così anche l’ultimo titolarissimo o quasi. L’unico indisponibile al momento è Acerbi che ha iniziato a intervallare il lavoro in palestra con quello in campo. Quella che scenderà in campo contro il Bologna non sarà una Lazio molto differente da quella vista contro la Fiorentina. Strakosha tornerà tra i pali. Davanti a lui potrebbe spuntarla Lazzari su Hysaj per completare il quartetto arretrato con Luiz Felipe, Patric e Marusic. A centrocampo Luis Alberto e Milinkovic sembrano sicuri del posto, mentre Leiva se lo giocherà fino alla fine con Cataldi, ma il brasiliano è in vantaggio. In attacco con Immobile che stringerà i denti è prevista la replica del tridente del Franchi. Accanto a Ciro toccherà a Pedro e Zaccagni. Felipe Anderson sarà il primo cambio per tutto il fronte offensivo, sia per la fascia sia come falso nueve.