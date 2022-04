Giovedì 14 Aprile 2022, 11:55

Sulla Pontina, tra Borgo Piave e Aprilia, circolano 150mila veicoli al giorno. Un numero impressionante, che è salito da quando sono state allentate le restrizioni dovute al Covid. Il dato è stato registrato dai sensori Anas e comunicato alla Polizia stradale. Quando sono così tanti i veicoli in circolazione, diventa anche più alta la probabilità di incidenti e purtroppo la provincia pontina ne ha già visti fin troppi da inizio anno, molti dei quali gravissimi e mortali. Da qui la necessità di aumentare i controlli: sotto Pasqua e nei ponti che ci saranno tra il 25 aprile e il primo maggio, la Polizia stradale intensificherà i pattugliamenti in divisa e in borghese e coprirà tutte le principali arterie di collegamento tra Roma e il mare, con particolare attenzione verso il sud, ma senza trascurare i collegamenti da Monti Lepini e Frosinone.



«Immaginiamo che con il bel tempo e con le festività alle porte il sud pontino e le zone di mare saranno letteralmente prese d'assalto - ha spiegato il comandante della Polstrada di Latina, il vice questore Gian Luca Porroni - Quindi ci siamo organizzati perché il divertimento sia davvero sereno e in sicurezza per tutti. La raccomandazione è sempre quella di moderare la velocità rispettando i limiti, di indossare le cinture di sicurezza sia sui sedili anteriori che posteriori, e per chi va in moto di indossare il casco allacciato; usare i seggiolini omologati per i bambini e di evitare le distrazioni. Al 70% sono quelle che causano gli incidenti e derivano soprattutto dall'uso del cellulare: video, messaggi, foto, telefonate senza bluetooth o auricolare non sono ammessi mentre si guida. Purtroppo durante i nostri servizi troviamo ancora tante persone che invece usano il cellulare alla guida».

E poi ovviamente ci saranno anche i controlli serali, che verificheranno soprattutto alcol e droga. Durante il periodo delle festività saranno intensificati anche i controlli nei pressi dei cantieri stradali: in provincia di Latina in particolare ci si concentrerà sulla galleria di Terracina, dove si farà attenzione che non transitino mezzi pesanti con sostanze pericolose.

Verifiche anche sui bus turistici: sia per la sicurezza delle gite scolastiche che stanno riprendendo, sia per quella degli altri viaggi organizzati. Insomma si farà una sorta di prova generale per l'estate, che è ormai alle porte. Nel periodo estivo ci sarà anche personale aggiuntivo: ci saranno tra le 4 e le 6 unità di personale aggregato a Terracina per il sud pontino, ed altrettante su Latina provenienti da Nettuno per il controllo della parte nord del litorale. Intanto si pensa alla Pasqua, e si spera trascorra in sicurezza.

Stefania Belmonte

