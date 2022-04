Frontale sulla Pontina al bivio per il Circeo: un morto e un ferito

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sulla Pontina avvenuto questa mattina intorno alle cinque di questa mattina. Lo schianto al km 96, all'altezza dello svincolo per San Felice Circeo, in località San Vito, lungo la Ss148 Pontina. Nel frontale tra due auto, una Lancia Y e una Nissan Qashqai è morto un uomo del 1969 di Borgo Hermada che era alla guida della Y. Ferito gravemente il conducente dell'altra auto, un 34enne che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al Fiorini di Terracina e da lì al Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Sul posto la Polizia stradale, la Pontina è stata chiusa per consentire i rilievi e lo sgombero delle auto: gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.