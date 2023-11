Domenica 19 Novembre 2023, 16:38

Una partita da vincere, quella che la Cisterna Volley giocherà questo pomeriggio alle 18 tra le mura amiche del Palazzetto di viale delle Province contro la Gioiella Taranto. E questo perché i ragazzi di coach Guillermo Falasca devono trovare la loro giusta dimensione, confermare il loro stato di forma, dimostrare di poter mettere a frutto le potenzialità individuali, senza considerare la posizione in classifica dei pugliesi. Sarebbe anzi un grosso errore sottovalutare un avversario che ha una spinta motivazionale forte, non avendo ancora trovato la strada della vittoria. L'esonero del tecnico Mastrangelo (probabilmente sarà sostituito da Ljubo Travica) è ulteriore elemento che lascia prevedere una probabile reazione di orgoglio. «Ci aspetta una battaglia perché sfidiamo una diretta concorrente che finora non ha ancora vinto e ha appena cambiato allenatore - dice Davide Saitta, regista di Cisterna - Tra i nostri avversari ci sono giocatori che hanno tanta voglia di dimostrare il loro valore mentre noi arriviamo da due trasferte dalle quali abbiamo raccolto un solo punto. Dobbiamo presentarci a questa gara con la massima concentrazione possibile». Determinante sarà l'approccio al match per imporre subito il ritmo voluto e mettere in difficoltà l'avversario sfruttando le potenzialità di atleti che brillano in alcuni fondamentali, da Faure, primo nelle classifiche di rendimento per punti e attacchi vincenti, a Nedeljkovic che primeggia nei muri, a Ramòn per le battute. Sul fronte avverso Taranto viene da una sconfitta con Perugia, alla quale è riuscita a strappare anche un set. Ha buone individualità, una eccellente ricezione e buoni battitori. «Torneremo a giocare di fronte ai nostri tifosi e ci teniamo a regalare a loro e a noi stessi una vittoria importante aggiunge Saitta Fino ad ora abbiamo perso i precedenti scontri diretti in trasferta, a Catania e a Padova, e ora in casa vogliamo fare le cose nel modo giusto». Coach Falasca ha recuperato lo schiacciatore turco Efe Bayram, già utilizzato a Piacenza e sempre in terra emiliana si è rivisto in campo anche il centrale Rossi. «Nell'ultima gara di Piacenza siamo partiti male per poi crescere e giocare due set ad alto livello ricorda il tecnico spagnolo Purtroppo abbiamo commesso errori che contro una squadra come Piacenza non ti puoi permettere. Sono convinto che abbiamo margini di crescita e stiamo lavorando per questo».