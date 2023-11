Domenica 19 Novembre 2023, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 08:42

Accessi limitati, strade chiuse, tragitti di diversi autobus deviati. Tra domenica ecologica e mezza maratona, quella di oggi è una giornata caratterizzata delle modifiche alla viabilità in tutta Roma. Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 non si potrà circolare nell'area delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Zlt Fascia Verde. Sono esenti dal divieto, però, alcune categorie di veicoli.

Chi può circolare

Tra queste le auto elettriche, ibride, quelle monofuel a metano o gpl; i veicoli bi-fuel e quelli a benzina classe Euro 6. Nessuna limitazione anche per i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive e per i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive. Possono circolare liberamente anche i taxi e le Ncc dotati di concessioni comunali e i veicoli adibiti al car sharing. Tutte le deroghe previste per altre categorie di veicoli sono specificate nell'ordinanza consultabile sul portale di Roma Capitale.Quella di oggi è la prima delle cinque domeniche ecologiche, così come previsto dal calendario della stagione invernale 2023-2024 approvato dalla giunta capitolina. Ed è proprio per questa occasione che Roma Capitale ha organizzato un grande evento con un ricco programma tra esibizioni musicali e di danza, attività per bambini e laboratori di divulgazione ambientale. Tutti gli spettacoli si svolgeranno, dalle 10 alle 19, in quattro diversi punti lungo il viale dei Fori Imperiali.

La mezza maratona: percorso



Una giornata non solo ecologica, ma anche "sportiva" con la "Rome 21k", la mezza maratona di Roma in programma oggi dalle 8.30. 21,097 km che si snodano intorno al Villaggio Olimpico, toccando l'area dell'Acqua Acetosa, del Palazzetto dello Sport, viale Tiziano e lo stadio Flaminio. Ma che attraversano anche le strade del centro, alcuni tratti del lungotevere e del quartiere Prati.

Per via della competizione sportiva tra le 7.30 e le 11.30 il percorso di un'ampia quantità di autobus è modificato. Quattro le linee temporaneamente sospese: la 40 dalle 7,30 alle 10,15; la 64 dalle 7 alle 10,30; la 70 dalle 7 alle 12,30; la 280 dalle 7,10 alle 11. Tutti i dettagli delle deviazioni sono disponibili sul sito dell'Atac.