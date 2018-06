Parnasi e i fondi per lo stadio: «Usati per i lavori nel suo attico»

di Valentina Errante

Tra i tanti guai giudiziari di Luca Parnasi, che economicamente non navigava in buone acque, c’è anche quello della distrazione dei fondi. Perché, nonostante i debiti - fuori fido per 13 milioni di euro - e mentre aveva fretta di chiudere la procedura stadio, cercando anche altri finanziatori, il suo tenore di vita rimaneva inalterato. A parlare del milione di euro prelevato dalla società che avrebbe dovuto costruire lo stadio per ristrutturare lo splendido attico e superattico di piazza don Giovanni Minzoni, opera...