Stadio della Roma, verso unificazione dei processi De Vito-Parnasi

Stadio della Roma, verso la riunificazione del procedimento che vede imputato per corruzione il presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito, con quello principale sul nuovo stadio della Roma che coinvolge 12 persone, tra cui l'imprenditore Luca Parnasi e che è in corso davanti alla ottava sezione collegiale. La decisione verrà presa domani. Il presidente del Tribunale ha stabilito che i giudici dell'ottava saranno quelli che dovranno celebrare anche il processo di De Vito in cui è imputato anche l'avvocato Camillo Mezzacapo. A riunificare i due procedimenti, salvo eventuali colpi di scena, sarà domani il collegio guidato da Paola Roja.

