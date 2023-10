Parnasi e lo stadio della Roma, per l'imprenditore chiesti 8 anni e 8 mesi per «corruzione»

È finita la requisitoria della Procura nel processo sul giro di corruzione legato alla realizzazione dello stadio della Roma. Le pm Giulia Guccione e Luigia Spinelli hanno chiesto 8 anni e 8 mesi di reclusione per l’imprenditore Luca Parnasi, considerando lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Per l’ex presidente dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito, sono stati chiesti 11 anni e 6 mesi. Stessa pena chiesta per il suo socio, Camillo Mezzacapo.

Tor di Valle, processo a Parnasi, il pm: «Un sistema criminale»

La Procura ha anche sollecitato una condanna a 9 anni di reclusione per l’avvocato Luca Lanzalone, che secondo gli inquirenti era stato ingaggiato (anche se senza contratto) dalla sindaca Virginia Raggi per seguire il dossier sullo stadio. Gli imputati sono in tutto 22.