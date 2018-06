Stadio Roma, Parnasi e i fondi a Lega e 5 Stelle: «Se vincono è fatta». â€‹Cene con Giorgetti e prelato

di Michela Allegri, Valentina Errante e Sara Menafra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una dote, di certo, a Luca Parnasi non mancava: il fiuto, anche in politica. E così già a gennaio scorso ipotizzava, e sperava in un’alleanza Lega-cinquestelle. Amico e finanziatore della prima e, come dice al telefono, «sodale» dei secondi. La rete dell’imprenditore, ora in carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, copriva comunque l’intero arco costituzionale. Anche se i rapporti più forti erano con la Lega. LA PREVISIONE È gennaio,...