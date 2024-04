Venerdì 5 Aprile 2024, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 19:42

Nove condanne e una decina di assoluzioni. È quanto deciso dai giudici della Capitale nel processo per il nuovo Stadio della Roma.

Stadio a Tor di Valle, il processo

Tra i condannati Luca Lanzalone (tre anni), l'ex presidente dell'assemblea capitolina (in quota M5S) Marcello De Vito (otto anni e otto mesi), l'imprenditore Luca Parnasi (due anni con rito abbreviato) e Giulio Centemero (un anno). Tra gli assolti l'ex assessore regionale Michele Civita e Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd.

Le condanne e le assoluzioni

I giudici dell'ottava sezione collegiale, dopo oltre otto ore di camera di consiglio, hanno condannato l'avvocato Camillo Mezzacapo a 9 anni e l'imprenditore Giuseppe Statuto ad un anno e sei mesi. Per Gianluca Bardelli inflitti 6 anni e 8 mesi e a 8 mesi il commercialista Andrea Manzoni. Tra gli assolti, con la formula per non aver commesso il fatto o il fatto non sussiste, anche l'ex sovrintendente Francesco Prosperetti e l'ex consigliere comunale Davide Bordoni. Assolti anche Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd, Gianluca Talone, Domenico Petrolo, Fortunato Pititto, Fabio Serini, Claudio Santini, Giampaolo Gola, Nabor Zafiri, Paolo Desideri, Vanessa Adabire Aznar e l'ex assessore regionale Michele Civita.