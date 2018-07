Lino Banfi: «Io, dalle risate alla sofferenza per mia moglie»

di Marco Pasqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta». Lino Banfi ha appena spento le candeline numerate sulla torta: è il primo compleanno che festeggia nel ristorante di “famiglia”, a Roma, nel quartiere Prati, accanto alla figlia Rosanna e al figlio, Walter, insieme al carico di nipoti e amici. Alla sua sinistra, è seduta la donna più importante della...