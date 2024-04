Nonni e nipoti in Vaticano, anche Lino Banfi e Al Bano da Papa Francesco

Sabato prossimo, Papa Francesco ospiterà un evento speciale in, dedicato ai nonni e ai loro nipoti, con una partecipazione prevista di circa 6000 persone. L'evento, organizzato dalla Fondazione Età Grande di Mario Marazziti, è stato annunciato oggi in Vaticano., Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha sottolineato il valore economico e sociale del tempo che i nonni dedicano ai nipoti, evidenziando come gli anziani rappresentino una risorsa preziosa e non degli "scarti". Durante l'evento, ci saranno testimonianze di nonni e nipoti, inclusa quella di una nonagenaria che vive in una comunità di anziani e una famiglia con tre nipoti. Tra gli ospiti d'onore ci saranno Lino Banfi, noto come il "nonno d'Italia", e il cantante Al Bano. Papa Francesco condanna il pettegolezzo nelle Comunità Religiose