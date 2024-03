© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Banfi, Fabrizio Bentivoglio, Michele Riondino, Caterina De Angelis, il podcaster Matteo Caccia, la giornalista parlamentare di La7 Alessandra Sardoni vincitrice del premio ”Scarabeo d’argento”, tanti film di qualità e 22 cortometraggi: sono i protagonisti della decima edizione del Milazzo Film Festival che, organizzato dall’associazione culturale ”L’Altra Milazzo”, si chiude domenica 3 marzo nella città siciliana sotto la nuova e sapiente direzione artistica di Mario Sesti e Caterina Taricano. I due hanno scelto di puntare sulla figura dell’attore, che incredibilmente mai finora era stata al centro di una rassegna di cinema: a Milazzo sono stati esaminati segreti e successi di una professione che, tanto nel cinema quanto nell’immaginario collettivo, non ha mai smesso di avere un peso decisivo.Al festival Bentivoglio ha presentato il suo film di debutto nella regia ”Lascia perdere, Johnny!” (2007) e rappresentato in anteprima assoluta il suo monologo teatrale ”Piccolo almanacco dell’attore”, un’irresistibile cavalcata attraverso la sua prestigiosa carriera fra incontri, film, spettacoli, riflessioni e successi. Lino Banfi, applauditissimo, ha presentato il suo film-cult del 1984 ”L’allenatore nel pallone”. Michele Riondino ha spiegato ”Palazzina Laf”, la sua apprezzata opera prima di cui è anche protagonista e che è ambientata nella natìa Taranto, nell’acciaieria Ilva. E si è raccontata al pubblico per la prima volta Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy sia nella vita sia in ”Volare”, la commedia che ha segnato il debutto nella regia della grande attrice.In programma a Milazzo alcuni tra i migliori lungometraggi dell’ultima stagione: ”Castelrotto” con Giorgio Colangeli, ”Martedi e venerdi” di Fabrizio Moro con Edoardo Pesce, ”Non riattaccare” con Barbara Ronchi, ”Volare” di Margherita Buy”, il documentario ”L’avamposto” di Edoardo Molinaro.