È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Walter Zagaria, presente in studio insieme al padre Lino Banfi.

Verissimo, da Sonia Bruganelli a Raoul Bova, passando per Clizia Incorvaia: tutti gli ospiti del weekend