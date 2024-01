Fedez scherza con la figlia: «Basta, ti regalo la bambola di Lino Banfi». E l'attore risponde così

Martedì 23 Gennaio 2024, 09:46

Nelle ultime ore sembra che ai fan di Fedez e Chiara Ferragni non sia sfuggito un dettaglio. Questo particolare è accaduto nelle stories e li ha abbastanza divertiti. Infatti di recente Fedez ha pubblicato delle stories nelle quali stava giocando assieme a Leone e Vittoria. A un certo punto è spuntata una battuta dedicata al celebre attore Lino Banfi. Il rapper, infatti, ha detto alla figlia: "Amore, basta Elsa, adesso al suo posto ti regalo una bambola di Lino Banfi". Il rapper è stato sì criticato per la battuta. Ma ha anche provocato tante risate tra il pubblico della piattaforma X. In particolare è arrivata la risposta di Lino Banfi. L'attore ha commentato attraverso le stories l'accaduto. Ha dichiarato: "Volevo ringraziare Fedez per le stories. Hai fatto benissimo a dire a Vittoria quella cosa della bambola. Vedi? Qui ne ho tante, di bamboline che riproducono la mia immagine. Se vuoi te ne regalo una. Scherzi a parte, grazie e un saluto!". Sembra che l'attore non si sia offeso per le parole di Fedez. Tutt'altro. Possiamo dire che ultimamente le vicende che stanno scuotendo casa Ferragnez siano abbastanza pesanti. Ma questo botta e risposta con Lino Banfi non fa parte di quelle vicende. Sì è trattato di un bel momento di allegria che ha rallegrato sì i protagonisti della faccenda. Ma non solo. Sembra che anche tantissime persone abbiano detto la loro a riguardo. "Finalmente un po' di allegria, cavolo!". "Fedez e Lino Banfi gate". Oppure: "Lino Banfi che sta al gioco è il massimo". "Grande Lino!". Ecco, Lino Banfi ha dimostrato quanto effettivamente sappia stare al gioco. Ed è forse questo quello che in molti utenti hanno notato. E, soprattutto, apprezzato. Staremo a vedere come si concluderà la questione! Photo Credits: Kikapress



