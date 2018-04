Giorgia Meloni: «Il modello? È Budapest. M5S confusi sull’agenda»

di Alberto Gentili

Onorevole Meloni, il suo compagno di selfie Orban in Ungheria ha stravinto. Quali sono gli ingredienti della sua vittoria? «Orban vince perché fa gli interessi del suo popolo, perché difende l’identità cristiana dell’Europa, dice no al processo di islamizzazione forzata e non ha paura di combattere contro la speculazione finanziaria. In più, negli ultimi anni Orban ha investito miliardi per il sostegno delle famiglie, delle fasce deboli e non risponde ai diktat del globalismo...