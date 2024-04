«Mi raccomando questo Piano Mattei... Zio Enrico se lo aspetta»: le parole di Rosangela Mattei ad Antonio Tajani

Mi raccomando questo Piano Mattei... Zio Enrico se lo aspetta, dice che è ora". Lo ha detto la nipote del fondatore di Eni, Rosangela Mattei, incontrando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della cabina di regia proprio sul piano per l'Africa che porta il nome dell'imprenditore italiano. A creare l'occasione per il siparietto andato in scena stamani, davanti Palazzo Chigi, è l'esposizione dell'Alfa Giulietta appartenuta proprio a Enrico Mattei. "Abbiamo finito ora la riunione", dice il responsabile della Farnesina. "E' stata lunga", ribatte l'erede di Mattei. E Tajani controribatte: "Vuol dire che abbiamo lavorato".

Piano Mattei, le immagini della cabina di regia a Palazzo Chigi