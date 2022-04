Igor Volobuev, vicepresidente della Gazprombank è fuggito dalla Russia: si è arruolato con le forze ucraine

Igor Volobuev, vicepresidente della Gazprombank di proprietà statale, ha annunciato di essere fuggito dalla Russia per combattere al fianco delle forze ucraine, diventando così il quarto alto dirigente o funzionario noto ad aver fatto una brusca uscita dal paese.

Lo scrive The Moscow Times.

