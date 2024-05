Giovedì 23 Maggio 2024, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 14:08

Mercoledì l'aeronautica americana ha pubblicato altre foto del suo nuovo bombardiere stealth il B-21 Raider, mentre l'aereo d'attacco penetrante continua a funzionare attraverso i test di volo. Le foto, scattate a gennaio e aprile, mostrano il nuovo bombardiere dall'aspetto elegante nel bel mezzo dei suoi test – consistenti in test a terra, rullaggio e operazioni di volo – presso la base aeronautica di Edwards in California.

Le nuove immagini arrivano mentre gli aerei a lungo raggio si avvicinano sempre più all'entrata in servizio entro la fine di questo decennio. Il sottosegretario dell'aeronautica militare per le acquisizioni, la tecnologia e la logistica Andrew Hunter ha dichiarato all'inizio di questo mese che il programma di test di volo del B-21 «sta procedendo bene» ed è nei tempi previsti per rispettare le scadenze dei programmi di consegna. «Sta facendo ciò per cui sono progettati i programmi di test di volo, il che ci aiuta a conoscere le caratteristiche uniche di questa piattaforma, ma in un modo molto, molto efficace», ha detto Hunter durante la testimonianza al Comitato per le forze armate del Senato l'8 maggio.

Il primo volo

Il B-21 è il primo bombardiere strategico dell'esercito americano da più di 30 anni. Lo sviluppo è iniziato nel 2015 e il Pentagono ha presentato al pubblico il Raider nel dicembre 2022. Quasi un anno dopo, nel novembre 2023, l'aereo ha finalmente intrapreso il suo tanto atteso primo volo. Dopo il successo dei test a terra e in volo, fu autorizzato ad entrare nella produzione iniziale a basso ritmo. Il Rapid Capabilities Office dell'aeronautica statunitense gestisce il programma di acquisizione con una strategia di costruzione di bombardieri di prova «il più rappresentativo possibile della produzione», ha affermato mercoledì il 412th Test Wing in una dichiarazione.

Quando entrerà in servizio

Si prevede che il B-21 entrerà in servizio nella seconda metà del decennio. L'esercito ha l'obiettivo di produrre almeno 100 di questi aerei. Il Raider, dicono i funzionari statunitensi, è destinato a sostituire progressivamente i bombardieri B-1B Lancer e B-2 Spirit.

Il primo aereo di sesta generazione

La leadership del Pentagono ha sottolineato che i B-21 costituiranno la “spina dorsale” della futura flotta di bombardieri americana. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha elogiato le capacità stealth dell'aereo, affermando che decenni di progressi nella tecnologia a bassa osservabilità hanno contribuito allo sviluppo del bombardiere. «Anche i sistemi di difesa aerea più sofisticati faranno fatica a rilevare un B-21 in cielo», ha detto Austin durante la presentazione dell'aereo. Northrop Grumman, che produce il bombardiere, ha pubblicizzato l'aereo come «il primo aereo di sesta generazione al mondo». Può essere armato con munizioni di stallo e di attacco diretto e sarà in grado di condurre attacchi sia convenzionali che nucleari.