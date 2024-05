Russia, l'attacco alla città di Lyptsi e la difesa disperata di Kiev: «Strategica per prendere Kharkiv, così potranno posizionare l'artiglieria»

L'attacco aereo russo che la scorsa notte ha infiammato Kharkiv ha un solo obiettivo: prendere Lyptsi per posizionare l'artiglieria a 20 minuti dalla seconda città dell'Ucraina. L'Ucraina respinge con difficoltà gli attacchi russi che hanno colpito la città nel cuore della notte. Ma Lyptsi è un punto strategico e perdere la città costerebbe troppo all'Ucraina.

Oleksandr, un comandante della 13a Guardia nazionale di Chartija, intervistato dalla Cnn, spiega che i soldati che da due settimane assediano Kharkiv sono professionisti addestrati. «Si capisce dal loro equipaggiamento e dalle loro tattiche.

Non manderanno chiunque negli assalti».

Putin «non si fermerà all'Ucraina, dopo punterà Moldavia e Georgia». Lo zar andrà due giorni in Bielorussia. Mosca: conquistato un altro villaggio nel Donetsk

Il racconto degli attacchi

Quando gli viene chiesto quali fortificazioni fossero presenti prima dell'attacco a sorpresa russo risponde: «Qui non è stato preparato nulla. Tutte le posizioni vengono costruite dalle mani della fanteria». Poi racconta di quanto fosse diventa la vita lì poco prima: «Tre settimane fa i civili vivevano qui una vita pacifica, tutto andava bene. Ora la maggior parte delle case è in rovina».

Tutt’intorno alla città di Kharkiv, che ospita circa un milione di civili, le forze ucraine stanno cercando di frenare un persistente assalto russo da più lati. Nel corso di una settimana nei villaggi intorno alla città, la Cnn racconta di aver visto le unità ucraine mantenere le loro posizioni con grandi difficoltà e talvolta utilizzare artiglieria vecchia e scarsa per respingere una forza russa molto meglio equipaggiata, in grado di contrastare le loro manovre più semplici con enormi numero di droni.

In una posizione più vicina al confine russo, la 92a Brigata d’assalto ha mostrato un cannone d’artiglieria russo, catturato nei primi giorni di guerra, dal quale ora sparano colpi di mortaio francesi. La pistola era parzialmente nascosta da una rete metallica, volta a fornire una certa protezione da un drone d'attacco.

Un'altra unità è costretta a utilizzare un cannone d'artiglieria sovietico prodotto negli anni '40. Nascosto nel fitto fogliame, il suo metallo è arrugginito in alcune parti, il che limita la frequenza con cui può essere sparato. Artun, il loro comandante, usa proiettili polacchi più nuovi, ma ora ne spara solo dieci al giorno, mentre in autunno erano 100.

I droni sono «un grosso problema», dice Artun. «Ho delle schegge addosso come ricordo - aggiunge mostrando la sua mano e indicando il suo stomaco dove sono rimasti conficcati resti di un drone Russian Lancet - Ma ci sono alcuni modi per salvarti dai droni»

Uno scanner che rileva droni ne ha intercettato un altro. Artun corre nel bunker, racconta l'inviato della Cnn. Rivolge gli occhi al cielo e lo vede passare sopra di loro. Comanda un’unità diversificata. Alcuni, come lui, sono fanti feriti, armati di fucili. Altri sono più anziani, mentre uno della sua squadra è al suo primo giorno di artiglieria.

Per quasi due anni Kharkiv ha pensato che la minaccia da parte del suo vicino fosse passata. Una ritirata russa alla fine del 2022 ha lasciato la regione di Kharkiv e il trampolino di lancio per gli attacchi ucraini oltre il confine con la Russia vera e propria. Tuttavia gli attacchi continuavano a distanza, tenendo svegli gli abitanti della città durante la notte, e ora la paura cresce per la minaccia dell'artiglieria russa che avanza. Razzi, fuoco antiaereo ed esplosioni punteggiano regolarmente il blackout forzato, mentre droni, razzi e attacchi aerei russi colpiscono obiettivi nella notte.

Ieri le autorità cittadine hanno denunciato un attacco a una stazione di servizio, che ha ferito quattro persone, ora in ospedale. Domenica, due missili hanno colpito una località lacustre a Cherkaska Lozova, fuori dalla città, un attacco terribile contro un obiettivo civile che ha utilizzato anche una tattica del “doppio tocco”, in cui un secondo missile ha colpito 10 minuti dopo il primo, ferendo i primi soccorritori.

Poche ore dopo le esplosioni di domenica, i soccorritori si sono arrampicati sulle rovine di una terrazza in riva al mare, recuperando due dei sette morti nell'attacco. Una era una donna al settimo mese di gravidanza. Un altro è stato ritrovato in un secondo momento con i frammenti del corpo tra le macerie. Mentre la polizia cercava prove sulla terrazza un altro allarme ha costretto metà dei lavoratori a fuggire per proteggersi.