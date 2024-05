Giovedì 23 Maggio 2024, 12:51

Dopo oltre 15 mesi di detenzione, Ilaria Salis è uscita dal carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi utca, in Ungheria, ed è stata trasferita agli arresti domiciliari, che sconterà in un appartamento a Budapest.

Ilaria Salis uscita dal carcere di Budapest, 40mila euro per la cauzione: arrivato il bonifico dall'Italia. Il padre: «Primo passo per il ritorno a casa»

«Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare Ilaria, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia», ha commentato, Roberto Salis, il padre dell'attivista milanese. Sebbene non possa tornare immediatamente in Italia, si prospetta all'orizzonte la possibilità di un rientro di Salis. Quali sono le strategie che potrebbero seguire i suoi legali per rendere questo scenario realtà?

Lo step domiciliari

Il trasferimento agli arresti domiciliari a Budapest per Ilaria Salis ha certamente agevolato il possibile rientro in Italia della 39enne. In assenza di una condanna definitiva, infatti, nessuna convenzione internazionale o altro strumento consente l'esecuzione delle misure cautelari carcerarie nel Paese di origine. Per questo motivo, la richiesta di rientro in Italia è stata considerata solo dopo l'applicazione dei domiciliari in Ungheria.

La norma

Ecco che ci sarebbe allora un appiglio normativo: la decisione quadro del Consiglio europeo del 2009 per il reciproco riconoscimento tra Stati membri delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Le autorità italiane avevano recentemente dichiarato che avrebbero richiesto al dicastero ungherese la documentazione necessaria, per poi trasmetterla all'autorità giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della misura applicata, in conformità con la legge del 2009.

L’Ipotesi Cedu

E se il piano non dovesse andare in porto resta l'alternativa del ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è già costata altre condanne all'Ungheria. L'articolo 3 sancisce il diritto di ciascun individuo a non subire una violazione dell'integrità fisica e psichica, a causa di tortura o trattamento o pena disumana o degradante.

La vicenda

Ilaria Salis è stata arrestata l'11 febbraio del 2023 assieme a due antifascisti tedeschi ed è stata portata in carcere con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale. Il 15 maggio una commissione di secondo grado del tribunale di Budapest ha accolto il ricorso presentato dai suo legali e le ha concesso la detenzione ai domiciliari con il braccialetto elettronico e dietro il pagamento di una cauzione di 40mila euro. Dopo alcuni giorni di attesa, il bonifico, partito la settimana scorsa dall'Italia, è arrivato e Ilaria Salis è uscita quindi dal carcere. Domani è prevista la terza udienza del processo a suo carico.