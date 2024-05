Violentata dall'istruttore di nuoto a Roma, la mamma: «Ci fidavamo, invece si è approfittato di nostra figlia». Chiesto il giudizio per Orazio Ragusa

Federica aveva vinto. La sua era stata una gara brillante, aveva battuto il tempo ed era arrivata prima. Eppure aveva lo sguardo assente, macchiato da un velo di tristezza. I suoi genitori la videro così, di fronte all’albergo del quartiere Prati dove con una compagna e l’allenatore aveva soggiornato. Pensarono alla stanchezza ma poi, con il passare delle settimane, una volta fatto ritorno a casa, Federica aveva perso la voglia di allenarsi. Andare in piscina le pesava, il rendimento a scuola era diminuito e lei si era chiusa nel silenzio.

Non parlò subito e la sua verità venne fuori di fronte a una psicologa che, d’ufficio segnalò il caso alla Questura. Era l’agosto del 2021 e Federica, da una città di provincia del nord era arrivata a Roma in occasione dei campionati italiani di nuoto. Per il suo allenatore, Orazio Ragusa, 28enne, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. «Per noi è stato un doppio dolore», dice oggi la mamma di Federica. «Accorgerci che quella persona di cui avevamo fiducia e a cui volevamo bene, si era approfittato di nostra figlia».

