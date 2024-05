Giovedì 23 Maggio 2024, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 08:24

La Francia ha effettuato il primo test di lancio di un missile aggiornato con capacità nucleare, l'Asmpa-r, progettato per essere lanciato da un caccia Rafale. Lo ha riferito il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, secondo quanto riportato dal Guardian.

Guerra Ucraina, la Polonia alla Nato: «Dateci missili nucleari». E nel mondo è record di spese per le armi

Il test, effettuato ieri, giunge dopo che la Russia ha dichiarato di aver iniziato esercitazioni nucleari nel suo distretto militare meridionale. Lecornu ha detto che il missile è stato lanciato senza testata da un aereo «sopra il territorio nazionale» e che l'esercitazione mirava a sostenere «la credibilità dell'elemento di deterrenza nucleare aereo».

Test nucleare, cosa è successo

Asmpa-R è stato lanciato senza testata da un aereo durante un'esercitazione «sopra il territorio nazionale al termine di un volo che rappresentava un raid aereo nucleare». In un post successivo sul social X, il ministro si è congratulato con «tutte le forze, i team del ministero e i partner industriali coinvolti» in un'operazione «pianificata da tempo».

[ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸️ Quelques photos de ce tir d'évaluation du ASMPA-R effectué par les Forces aériennes stratégiques. / @DGA - @Armee_de_lair https://t.co/qMYDyZ4u8R pic.twitter.com/pjZvuqKufE — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) May 22, 2024

Il test missilistico nucleare francese è avvenuto dopo che la Russia ha iniziato esercitazioni nucleari con armi tattiche nel distretto militare meridionale, non lontano dal confine con l'Ucraina. Lecornu ha sottolineato che l'esercitazione francese mira a sostenere «la credibilità dell'elemento di deterrenza nucleare aereo».

LE ACCUSE ALLA RUSSIA

Secondo gli Usa, la Russia ha lanciato in orbita un'arma spaziale nei pressi di un satellite americano, in grado di distruggerlo. Lo riporta la Cnn. Non è la prima volta che la Russia lancia un'arma spaziale, in grado di disattivare o distruggere satelliti, ma l'ultimo episodio simile risale al 2022, ha detto l'ambasciatore americano Robert Wood. Il lancio arriva in un periodo in cui gli Usa e i loro alleati sono sempre più preoccupati per i tentativi della Russia di sviluppare un'arma nucleare spaziale. Se utilizzata, un'arma simile potrebbe danneggiare gran parte dei satelliti dai quali il mondo dipende per fare chiamate telefoniche e navigare in Internet.