Martedì 21 Maggio 2024, 18:58

L'appello è alla Nato. Non per l'invio delle armi, ma per un intervento diretto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sempre più spalle al muro di fronte alla Russia che sul campo mantiene una superiorità numerica netta di uomini e mezzi, lancia l'ennesimo grido di aiuto all'Alleanza atlantica. Punto di partenza del discorso è ancora una volta la richiesta delle armi necessarie per respingere l'assalto di Mosca. «Non puoi fornirle adesso? - si domanda il presidente - Ok, allora visto che ci sono aerei militari nei Paesi Nato vicini dico: fateli alzare in volo... abbattete i missili, proteggete i civili».

L'analisi è severa, perché secondo Zelensky le decisioni sugli aiuti militari da parte degli alleati occidentali sono in ritardo «di circa un anno». Il leader ucraino ha parlato nei giorni in cui nel suo Paese comincia ad arrivare una parte del pacchetto di aiuti militari da 61 miliardi di dollari stanziato dalla Casa Bianca. Un assist che Zelensky apprezza con certezza, vedere ad esempio i sistemi di difesa aerea Patriot, ma che - nelle parole del presidente «rappresenta un grande passo avanti, dopo averne fatti prima due indietro».

La Germania

Contemporaneamente l'Ucraina ha intascato l'appoggio della Germania. Oggi il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha visitato Kiev come ultima dimostrazione di sostegno all'Ucraina, anche se le consegne di armi e munizioni promesse dalla stessa Germania stanno andando a rilento. Baerbock ha rinnovato l'appello ai partner affinché inviino più sistemi di difesa aerea.

Guerra Ucraina, chiesta la revoca del divieto di utilizzare armi americane in territorio russo. Blinken: «Kiev può decidere da sola»

Volodymyr Zelensky con Annalena Baerbock