Gli aerei Eurofighters Typhoon dell'aeronautica militare tedesca schierati nella base aerea di Lievarde in Lettonia nell'ambito della missione di polizia aerea della NATO nel Baltico. Nel marzo 2024 la Lettonia ha assunto l'incarico di ospitare la missione di pattugliamento dello spazio aereo baltico della NATO per nove mesi, mentre sono in corso le riparazioni nella base dell'aeronautica estone di Amari.