Obama, Michelle candidata dei democratici al posto di Biden? Il repubblicano Zell ammette: «Farebbe la differenza»

Torna lo spauracchio (per i repubblicani) Michelle Obama. Se si candidasse lei alla presidenza degli Stati Uniti, incece che Joe Biden, farebbe la differenza. Come dicono gli americani, e come ha detto il vicepresidente dei repubblicani "overseas" che non vivono negli Usa Marc Zell, lei come candidata dei Democratici potrebbe fare la differenza: "She might be a game changer". Zell ha ammesso in un'intervista a Repubblica che la moglie dell'ex numero uno degli Stati Uniti potrebbe sparigliare le carte. E non lo dice solo lui. Lo vanno ripetendo anche altri membri del Congresso.

Obama ha detto più volte che non intende candidarsi e di voler invece sostenere la campagna elettorale di Biden.

Eppure viene ciclicamente tirata in ballo. Dalla deputata della Georgia Marjorie Taylor Greene fino al senatore del Texas Ted Cruz, dicono che ci sarà il colpo di scena entro l'estate: l’ex first lady sarà la vera candidata democratici. Strategia? Bluff dei rossi? Non si capisce bene, ma intanto il suo nome puntualmente esce fuori sempre dallo stesso cilindro: il Maga, il movimento di Trump "Make America Great Again", quindi fonti trumpiane più che repubblicane. La notizia della candidatura di Michelle Obama in passato è stata anche "condita" da dettagli fake e teorie cospirazioniste tipo che l'ex first lady sarebbe in realtà un uomo che ha cambiato sesso e lavorerebbe dietro le quinte per i democratici montando le campagne sull’identità di genere per poi andare al potere alla Casa Bianca.

Di sicuro c'è che gli Obama, quindi anche Michelle, parteciperanno alla campagna di Joe Biden per aiutarlo a vincere contro the Donald e per risvegliare l’elettorato afroamericano.

I coniugi Obama hanno firmato un contratto da 65 milioni di dollari per scrivere le loro biografie, hanno una casa di produzione cinematografica, la Higher Ground. È loro il film comparso sul catalogo Netflix “Leave the World Behind” ("Il mondo dietro di te", parla di un attacco informatico che blocca completamente la società) con Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon (ma anche “American Simphony”, sulla vita di Jon Batiste.

Curano la Obama Foundation, e stanno realizzando la Obama Presidential Center, una biblioteca presidenziale che sorgerà a Chicago e che vuole essere un punto di riferimento sociale ed educativo.