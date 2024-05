Giovedì 23 Maggio 2024, 07:48

L'Italia rimane ferma sulla posizione assunta all’Assemblea generale dell'Onu quando ha scelto di astenersi sulla risoluzione che lo scorso 10 maggio ha riconosciuto la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, raccomandando al Consiglio di Sicurezza di «riconsiderare favorevolmente la questione». Così la Farnesina spiega la propria linea. Il via libera del Consiglio di sicurezza, dove gli Usa il mese scorso avevano posto il veto, è condizione necessaria per un'eventuale approvazione piena. Ma per il governo è anche una questione di opportunità, dopo l’esultanza, non soltanto dell’Autorità nazionale palestinese, ma anche di Hamas, prima per la decisione dell’Assemblea generale e ieri per l’annuncio condiviso da Spagna Irlanda e Norvegia. Una scelta attribuita dall’organizzazione terroristica alla «coraggiosa resistenza palestinese.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva già annunciato: «Presto incontreremo il presidente del consiglio dell'Autorità palestinese e apriremo un percorso che però non può essere fatto di un riconoscimento della Palestina senza il riconoscimento di Israele dello Stato palestinese e viceversa. Poi bisogna capire cosa sia lo Stato palestinese perché non possiamo riconoscere uno Stato a guida di Hamas». E infatti sabato mattina Mohammed Mustafà sarà ricevuto a palazzo Chigi, dalla premier Giorgia Meloni e dalla stesso Tajani.

LA SCELTA

«L'Italia si è astenuta sul voto Onu per il riconoscimento della Palestina perché sta alla guida del G7 e la maggioranza dei Paesi che ne fanno parte si è astenuta. Siamo a favore dello Stato di Israele e di quello della Palestina. Siamo sostenitori della creazione di una missione Onu», aveva detto alcuni giorni fa Tajani e aveva sottolineato in che modo l’Italia intenda affrontare la questione.

Adesso la Farnesina sottolinea come ci sia un rapporto di collaborazione e assistenza con il popolo palestinese, facendo notare che, sebbene la Francia all’Assemblea Onu si fosse espressa favorevolmente, adesso il ministro degli Esteri francese, Stephane Sejournè, ha mostrato cautele sull’opportunità della scelta in questo momento. E come, soprattutto per Spagna e Norvegia, la decisione possa essere influenzata anche da equilibri politici interni alla maggioranza di governo. L’Italia, del resto, spiegano, condivide la propria posizione con Berlino (che come l’Italia si è astenuta all’Assemblea), con l'obiettivo finale della soluzione a due Stati.