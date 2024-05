Capaci, gli ordini di servizio del reparto scorte della Questura il giorno della strage

In occasione del 32esimo anniversario della Strage di Capaci la Polizia ha diffuso un video con gli ordini di servizio orginali del 23 maggio e del 19 luglio 1992 (quando venne ucciso Paolo Borsellino). Nei documenti del Reparto Scorte della Questura di Palermo appaiono i nomi degli agenti Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, che persero la vita insieme a Giovanni Falcone e alla la moglie Francesca Morvillo. Nella clip anche il dispositivo di protezione per Borsellino nel giorno della strage di Via D'Amelio in cui morirono anche i cinque agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. (LaPresse)